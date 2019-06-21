Ницца, Франция, 21 июня, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Китайская национальная авиакомпания Air China откроет этим летом регулярные рейсы между Пекином и Ниццей (Франция), сообщает Le Figaro.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании Air China

Издание отмечает, что с открытием регулярных рейсов, Ницца станет первым регионом во Франции, «связанным» с Китаем.

«Мы говорим об этом в течение 20 лет», — заявил директор аэропорта Ниццы Доминик Тийо, рассказав о трёх еженедельных рейсах, каждый из которых может перевозить до 227 пассажиров.

Известно, что несколько раз сотрудники аэропорта Ниццы, региональные и местные выборные должностные лица и представители различных делегаций Франции приезжали в Китай, чтобы убедить власти этой страны открыть прямое сообщение.

Напомним, 20 июня 2019 года аэропорт Ниццы, третий во Франции после парижских аэропортов, принял первый рейс израильской компании El Al из Тель-Авива.