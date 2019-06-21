Москва, 21 июня, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Советский Союз продолжал развитие имперской традиции, убеждён лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 21 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, полемизируя с президентом Института национальной стратегии Михаилом Ремизовым, выступившим с тезисом о том, что «у России должно быть сильное русское ядро, и только в этом случае будет создаваться необходимая культурно-цивилизационная гравитация для сохранения единства страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Если речь идёт о том, что надо защищать русских, то, безусловно, надо, — сказал Кургинян. — Они — ущемлённый народ в результате распада СССР. Нужно сделать всё возможное для их поддержки. Быть русским — это гордость, счастье и многое другое».

Однако, по мнению Кургиняна, есть много проблем с размытостью и неопределённостью некоторых понятий.

«Одна из них научная — что такое «цивилизационное ядро», «цивилизационная гравитация» и так далее, — сказал Кургинян. — Это метафоры, художественные образы. Я считаю, что русское ядро есть, есть социокультурные коды, есть социокультурное ядро. Есть строго научное представление, что такое ядро. Это не та проблема, о которой можно говорить на языке художественной литературы».

Кроме того, есть и чисто практическая проблема, на которую обратил внимание Кургинян.

«Что происходит в стране? Мы живём в стране, где наибольший рейтинг имеет человек с грузинской фамилией и с сильным акцентом, с которым он и выступал, — сказал Кургинян. — Советский Союз был запрограммирован на русское ядро, которое называли великой Русью. Это такое солнце, вокруг которого вращаются планеты. И солнцу хорошо, и планетам, и всё гармонично. Советский Союз продолжал развитие имперской традиции. Империя — это не тогда, когда угнетаются другие народы, империя — это наднациональное идеократическое государство».

В то же время Кургинян подчеркнул, что любые формы поддержки русских, любые формы приоритетности русских — это одна сторона вопроса.

«Вторая сторона вопроса — это попытки так называемого национального обособления, — отметил Кургинян. — Без удара в русское ядро нельзя развалить государство. Государство нельзя развалить только ударами по периферии. Потому что тогда ядро восстановит систему. Надо сказать: «Ядро, ты страдаешь. Ядро, если ты обособишься, будет лучше. Ядро, давай!» И тут-то и начинается распад, и ядро оказывается в полном ауте. И те же люди, которые призывали ядро обособляться, после этого начинают говорить: «Боже, как плохо ядру». Вопли о необходимости защитить русских превращаются в способ уничтожения русского народа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках данной дискуссии президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов выступил с критикой проводимой в РФ национальной политики, отметив, что «мы не видим содействия национальному развитию русского народа».

«Мы не видим стремления сохранить Россию как страну с преобладающим влиянием русской культуры и русского языка. То есть сохранить этнокультурный баланс в условиях активных миграционных процессов», — сказал Ремизов.