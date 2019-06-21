Москва, 21 июня, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появился сервис заказа такси «Ситимобил». Оплатить услугу можно через систему платежей соцсети VK Pay. Об этом 21 июня сообщил портал TJournal.

Podkluchenie-taxi.ru Такси «Ситимобил»

Службой могут воспользоваться жители Москвы, Ярославля, Самары и Тольятти, для этого им надо скачать приложения VK Taxi и «Ситимобил». Основным отличием сервиса от конкурентов является интеграция с соцсетью, которая позволит пользователям разделять стоимость такси с друзьями, а также указывать адреса, размещённые на страницах «ВКонтакте».

Читайте также: Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «ВКонтакте» разрешила своим пользователям продавать группы, создателями которых они являются. Изменения в правила она внесла 13 июня 2019 года.