Барселона, Испания, 21 июня, 2019, 15:25 — ИА Регнум. «Барселона» начала переговоры с ПСЖ о возвращении бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо. Кроме того, каталонский клуб готов включить в сделку ещё одного футболиста на выбор — защитника Самуэля Юмтити и хавбека Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром не менее чем за €300 млн. Это делает его уход из клуба практически невозможным.