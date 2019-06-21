Москва, 21 июня, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Две восточносибирских рыси родились в Московском зоопарке. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 21 июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Mos.ru Детёныш рыси

Акулова сообщила, что рожденные в этом году котята стали третьим пометом у самки Гайки и самца Чипа. Таким образом, в Московском зоопарке появилась семья рысей. Это весьма необычное явление.

«Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное», — отметила гендиректор зоопарка.

Она добавила, что сейчас маленькие рыси проводят всё время с матерью. Она тщательно вылизывает котят и следит, чтобы они не разбегались в разные стороны.

Напомним, восточносибирская рысь занесена в Красную книгу. Длина их тела достигает до 130 см. Это самый крупный подвид рыси. Вес взрослого самца составляет 18−30 кг., а самки до 18 кг. Продолжительность жизни хищников около 15 лет.

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