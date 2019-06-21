Калуга, 21 июня, 2019, 15:19 — ИА Регнум. 21 июня в рамках региональной выставки «День Калужского поля» калужскому региону были торжественно переданы три саженца знаменитого Петровского дуба из Летнего сада Санкт-Петербурга. Таким образом Калужская область присоединилась к программе «Всероссийская Петровская Дубрава», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Саженец Петровского дуба из Летнего сада Санкт-Петербурга.

Эту программу реализует Государственный Русский музей и входящий в его состав Летний сад. Он был заложен при Петре I в годы основания новой столицы России — города Санкт-Петербурга. В 2014 году одному из деревьев сада — дубу черешчатому — присвоен статус «Дерево — памятник живой природы». С этого времени с него собирают желуди, проращивают в течении трех лет, затем саженцы передают для посадки в разные города России.

Цель программы — продолжение культурных традиций, заложенных первым российским императором, сохранение исторического наследия в области ландшафта, а также популяризация и привлечение внимания к проблемам развития исторических садов.

Передала Калужской области ценный подарок главный хранитель садов Государственного Русского музея Ольга Черданцева.

«Рада, что в рамках такого мероприятия мы можем передать эти дубки, — подчеркнула она. — Ваши саженцы номер 119, 120 и 121. Каждый из них сертифицирован».

По ее словам, интерес к акции проявляют многие города России. В планах музея — к 350-летию Петра Первого, которое будет отмечаться в 2022 году, высадить 350 саженцев легендарного дуба.

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов поблагодарил инициаторов акции за внимание к нашему региону. По его словам, дубки будут высажены на территории Калужского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.