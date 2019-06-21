Лондон, 21 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом, где был сбит американский беспилотник, прекратит британская авиакомпания British Airways. Об этом сообщил представитель авиакомпании агентству Reuters.

(сс) Benedikt Lang Самолет авиакомпании British Airways

«Наши сотрудники … поддерживают постоянный контакт с авиационными властями разных стран для осуществления комплексной оценки рисков на всех наших маршрутах», — отметил источник.

По его словам, проходившие через Иран маршруты будут скорректированы, поэтому принятые меры не приведут к полной отмене авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные уничтожили вторгшийся в воздушное пространство страны беспилотник США. По его словам, инцидент произошел в южной прибрежной провинции Хормозган.

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