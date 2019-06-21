Москва, 21 июня, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Владимир Путин и Александр Лукашенко оценят исполнение подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, которое не станет одним государством. Об этом президент России заявил 20 июня в ходе мероприятия «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщает пресс-служба Кремля.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

Отвечая на вопрос, когда будут Россия и Белоруссия объединятся «в настоящее, полноценное союзное государство», а также оценивая предложение «спросить у народа, провести референдум», Владимир Путин сказал:

Ну, да. У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее, и тому подобному. Что-то не было сделано со стороны России, Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Белоруссии.

Вот мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы? Вот сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителя правительства, заместителя руководителя правительства, этим активно занимаются.

На самом деле и сделано, кстати говоря, много, в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем сделать и должны сделать гораздо больше.

До этого, 7 июня президент России выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и также высказался на тему союзного строительства. Оценивая объединение России и Белоруссии в связи с грядущими в 2024 году президентскими выборами, Владимир Путин отверг вероятность правды в такой гипотезе и сказал:

Нет и быть не может. Скажу почему: потому что история сложилась таким образом, что наш единый народ, а я считаю, что белорусы, русские и украинцы — это единый народ, много раз об этом говорил, много раз, и так считаю, убеждён.

Ведь в своё время не было никакой Украины. Запорожская Сечь, по сути, вошла в состав империи, они же не входили как украинцы, русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия, и все считали себя русскими. Потом с развитием, Украина — «у края», там, на краю империи, всё это формировалось. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировали желание ближе быть к той части Европы — вполне законное желание, на самом деле, и ничего здесь нет предосудительного.

Перед Первой мировой войной страны, которые готовились к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности. Естественное дело, между прочим, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что‑то от него отодрать. Эту идею подхватывали, развивали. И у части населения, действительно, сформировалась собственная идентичность — ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением.

То же самое и с Белоруссией. Повторяю, по моему глубокому убеждению, всё‑таки один народ. Но так сложилось, что мы живём в разных странах, разные государства образовались. Я уже много раз на этот счёт высказывался. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства Союзного так называемого государства. Я убеждён, что наши люди в этом заинтересованы.

Кстати говоря, многое уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере, имею в виду трудовые права, свободное передвижение и так далее. А в чём‑то Евразэс обогнал уже наше Союзное государство. Многое из того, что было написано в этом договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что‑то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по‑товарищески. Видимо, это наша вина и заключается она в том, что мы мало даём информации в СМИ и общественности. Если мы бы это сделали полноценно, не было бы никаких слухов.

Таким образом, в начале и конце июня президент России дважды однозначно высказался против слияния с Белоруссией в одно государство. При этом он подчёркивал приверженность Москвы объединению в особой интеграционной форме — Союзного государства.

Напомним, на 21 июня в Минске намечались переговоры глав правительств России и Белоруссии — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. К их встрече межправительственная рабочая группа «Орешкин — Крутой» должна была подготовить план углубления интеграции, соответствующий подписанному в 1999 году договору о создании Союзного государства.

Отметим, что Союзное государство России и Белоруссии не построено даже наполовину замысла, не имеет собственной символики и признания за рубежом, включая авторитетные международные организации. Русофобствующие националисты в Белоруссии выступают против объединения с Россией, считая Союзное государство угрозой «национальному суверенитету и независимости».