Киев, 21 июня, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В 2020 году Украина потратит на строительство и ремонт дорог более 75 млрд гривен или более $2,8 млрд, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщило 21 июня информационное агентство «УНН».

Ремонт дороги

Кроме озвученной суммы, на строительство и ремонт дорог пойдут все акцизные сборы с горючего.

«Дорожный фонд 2020 года — 75 млрд грн и 100% акциза с горючего. Плюс, дополнительное финансирование 50 млрд грн на восстановление дорог районного значения», — рассказал Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрзализныце» заявили, что уровень изношенности пригородного подвижного состава превышает 90%.

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