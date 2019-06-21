Москва, 21 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Усилий государства не хватит для решение проблемы киберугроз, в борьбу с ними должно включиться бизнес-сообщество. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 21 июня на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Он предупредил, что все достижения развития цифровой сферы могут потерять значение на фоне киберугроз. Однако продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью и киберугрозами возможно, добавил он и привел в пример российских предпринимателей, которые одними из первых поддержали создание Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

Медведев также призвал к выработке общих мировых стандартов противодействия киберугрозам и назвал странной и опасной позицию стран, которые из-за «низкого доверия» к России не хотят сотрудничать с ней. Он выразил надежду, что необходимость совместной работы поймут все страны мира.