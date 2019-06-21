Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, 21 июня, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 21 июня пресечена деятельность ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии в республике задержаны 11 человек. Все они проживали в городе Усть-Джегуте и других населенных пунктах Усть-Джегутинского района, сообщили ИА REGNUM в центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экстремист

Задержание было проведено рано утром, поэтому никто из подозреваемых не успел оказать вооруженное сопротивление. По данным источника в правоохранительных органах, еще один член этой ячейки экстремистов был задержан в Москве.

Возраст задержанных составляет от 25 до 35 лет. При обыске у них изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература на русском и арабском языках, компакт-диски с видеороликами террористического характера.

Члены преступной группы пропагандировали идеи радикального ислама и планировали создать на территории Северо-Кавказского региона государство с шариатской формой правления. В этих целях они вынашивали планы смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти.