Омск, 21 июня, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Омске в Областной научной библиотека имени А. С. Пушкина 20 июня состоялось торжественное подведение итогов «Бессмертного полка» и награждение активных участников организации шествия.

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» Шествие «Бессмертного полка» в Омске

Как сообщила ИА REGNUM 21 июня руководитель штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» по Омской области Галина Кудря, в конференц-зале библиотеки собрались около 200 представителей молодёжных и ветеранских общественных организаций, журналисты, представители власти, кадеты, юнармейцы, руководители воспитания 29 школ и 14 образовательных организации системы СПО.

Галина Кудря подчеркнула, что в Омске в этом году акция «Бессмертный полк» проходила в седьмой раз, став движением по сохранению семейной и национальной памяти. В 2019 году в Омской области в акции приняли участие 168 552 человека, в том числе 80 тысяч — в Омске. Шествия прошли во всех районах области. В 2018 году участников было меньше на 30 тысяч человек.

«За помощь в организации «берегов полка» получили благодарность «Волонтёры Победы» и «Областной Студенческий отряд» (1500 добровольцев вышли 9 мая), волонтёры-медики, Анастасия Ерахтина за проект «Бессмертный полк доступен всем», — отметила Кудря.

Она рассказала, что в библиотеке им. А. С. Пушкина четвёртый год работает по инициативе поисковиков общественная приёмная, цель которой — оказать помощь в прояснении солдатской судьбы героя семьи. В 2016 году в общественную приёмную обратились 424 человека, в 2017 году — около 500, в 2018-м — 300, в 2019-м — около 200.

«Организаторы пригласили всех на сцену и поблагодарили участников общественной приёмной: «Поиск», «Волонтёры Победы», «Союз добровольцев России», «Молодая гвардия», «Областной студенческий отряд». Благодарственные письма получили руководители воспитания 29 школ и 14 образовательных организации системы СПО за участие в проекте «Эстафета Памяти», который объединяет российские, региональные и школьные проекты: «Судьба солдата», «Автопробег «Дорогами Бессмертного полка», «Рисуем лицо Победы», «Дорога к обелиску», «Голубь мира» и другие. Награждён директор библиотеки Александр Ремизов. Участникам торжественного подведения итогов представили итоговый 10-минутный фильм «Эстафета Памяти», — рассказала собеседница ИА REGNUM.

Награды получили организаторы акции «Майский вальс», автопробега и другие:

«Показан отрывок из фильма «Дорогами «Бессмертного полка», после которого один из авторов фильма «сошёл с экрана» и поднялся на сцену для получения благодарственного письма».

Штаб отметил совместную работу с ОАО «Омские медиа» («12 канал»).

За предоставление горячей линии, телефонной связи для штаба благодарственные письма получили сотрудники Главного управления информационных технологий Омской области и директор омского филиала ПАО «Ростелеком».

За содействие в организации международной встречи на границе с Казахстаном «Память без границ» организаторы выразили благодарность сотрудникам ГУВП и президенту Казахского национально-культурного центра Жанату Бекмагомбетову.

«Отмечено сотрудничество в решении вопросов организации с представителями власти, МВД, ГУВП, ГУИП, министерствами образования, культуры, здравоохранения», — уточнила Галина Кудря.

В целом за два часа было вручено порядка 130 благодарственных писем.