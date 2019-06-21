Москва, 21 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Третьяковская галерея совместно с музеем AZ (музей имени Анатолия Зверева) представили в Москве новую выставку «Свободный полёт», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Петра Беленок в проекте «Свободный полет»

«Свободный полёт» разместился в Новой Третьяковке на территории бывшего ЦДХ (сейчас — «Западное крыло») на площади 3500 квадратных метров. Творческую структуру проекта определяют три фильма Андрея Тарковского, проводя параллели и сопоставления с советскими художниками того времени.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый полет на Солярис

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зельфира Трегулова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Свободный полет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Свободный полет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Свободный полет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В пространстве проекта Свободный полет

Выставка представлена в виде трилогии, в которой объединены творчество Тарковского и художников второй половины ХХ века. Первая часть — «Прорыв в прошлое», где фильм Тарковского «Андрей Рублёв» 1966 года пересекается с работами Дмитрия Плавинского, написанными во второй половине века. Основой второй части, которая называется «Предвидение», стал фильм Тарковского «Сталкер» 1979 года. Киношедевр созвучен с работами Петра Беленка, написанными в 1970-е, а также фотоработами Виктории Ивлевой на тему «Чернобыль».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Плавинский художник разных лет

Наталья Стрельцова REGNUM Дмитрий Плавинский. Носорог

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Петра Беленок в проекте «Свободный полет»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители проекта Свободный полет

Третья часть, которая называется «Новый полёт на Солярис», располагаются в зале с множеством отражающих поверхностей и цвето-свето-меняющимся оформлением художника Платона Инфанте, который создал видео-арт композицию для этой выставки, а медиахудожник Александр Долгих создал контент, транслирующийся на десяти плазменных экранах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый полет на Солярис

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художники в проекте Свободный полет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый полет на Солярис

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый полет на Солярис

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новый полет на Солярис

В этом же зале расположились около 70 художественных произведений советских художников из собрания коллекционера Наталии Опалевой. Среди авторов — Анатолий Зверев, Дмитрий Плавинский, Пётр Беленок, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Владимир Яковлев, Владимир Янкилевский, Франциско Инфанте, Юло Соостер, Эрнст Неизвестный, Олег Целков, Дмитрий Краснопевцев.

Выставка продлится до 22 сентября 2019 года.