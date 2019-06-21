Тверь, 21 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Торжественный выпуск офицеров — слушателей Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и воспитанников Тверского суворовского военного училища состоялся в Твери 21 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. С завершением учёбы выпускников поздравили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Игорь Руденя, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ Юрий Грехов, председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Игорь Макушев, другие почетные гости.

Пресс-служба правительства Тверской области Торжественный выпуск офицеров-слушателей Военной академии ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и воспитанников Тверского суворовского военного училища

«От лица правительства Тверской области и всего региона желаю выпускникам успехов, мирного неба над головой, чтобы вы с честью и достоинством выполняли высокий долг защитников Родины», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Юрий Борисов отметил, что сам является выпускником Калининского (сейчас — Тверского) военного училища.

«Надеюсь, полученные знания выпускниками академии обеспечат гарантированную безопасность воздушно-космической обороны. Выпускникам-суворовцам хочу пожелать дальнейшего освоения военной науки», — отметил Борисов.

Губернатор вручил девяти выпускникам и слушателям академии Почётные грамоты и Благодарности губернатора Тверской области за отличные показатели в учебной деятельности. Также Благодарностями губернатора Тверской области отмечены шесть суворовцев.

Отметим, что в 2019 году дипломы и аттестаты академии Воздушно-космической обороны получили 298 офицеров и курсантов, в том числе 16 закончили вуз с медалями. В этом году обучение в академии завершили 32 офицера иностранных государств. Выпускниками Суворовского училища в этом году стали 65 воспитанников заведения, шестеро стали золотыми медалистами, а 17 закончили училище с похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов.

Тверское суворовское военное училище и Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова входят в число ведущих учреждений военного образования в России. Военная академия Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой нет в России. За более чем 60 лет своего существования академией было подготовлено более 16 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. С 1943 года учреждение выпустило свыше 15 тысяч воспитанников.

Добавим, что в феврале 2019 года в Твери рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово был заложен камень на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком. Здание будет рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди — 1 сентября 2020 года, второй очереди — 1 сентября 2021 года.