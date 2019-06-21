Эксперты хотят доработать «утопию» Зеленского об «украинском Лувре»
Киев, 21 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. На Украине многие деятели искусства поддержали решение президента Владимира Зеленского передать здание администрации президента под Национальный художественный музей Украины.
Так, украинский художник Александр Ройтбурд отметил, что размещение музея современного искусства в здании АПУ «еще круче», чем его идея переноса музея в Украинский дом.
«Да, я не голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня я аплодирую стоя решению передать нынешнее здание АП под музей. Спасибо! Да, я давно говорил о том, что под музей современного искусства надо передать Украинский дом. Но музей на Банковой — по-моему, это еще круче. Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный», — отметил Ройтбурд на своей странице в Фейсбуке.
Он сообщил, что здание АПУ можно структурировать под музей, в частности, установить в боковых крыльях эскалаторы.
«Здание на Банковой легче структурировать. Убрать кое-где лишнюю лепнину, снести какие-то перегородки, поставить нормальное музейное освещение вместо шикарных хрустальных люстр — получаем идеальное пространство… на Банковой коммуникации в идеальном состоянии. Проблемы с подъемом на этажи легко решаются, если в боковых крыльях установить эскалаторы», — советует Ройтбурд.
При этом художник назвал «наивным и утопичным» предложение Зеленского заполнить музей работами украинскими художниками, которые хранятся в музейных фондах.
«Конечно, идеи Владимира Зеленского о том, что «есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места» и это не «прикольно», что именно этими картинами надо заполнить музей, так же наивны и утопичны, как мечты Виктора Ющенко об «украинском Эрмитаже», он же «Лувр». Ничего страшного. Сегодня он может этого и не понимать. Это наша с вами задача — достучаться до президента и уже завтра начать обсуждение того, каким должен быть этот музей. Необходимо организовать серию круглых столов по обсуждению концепции музея, провести не одну конференцию, создать рабочие группы. Я готов по мере сил участвовать в этих процессах, потому что необходимость нового художественного музея в Украине давно назрела и перезрела», — добавил он.
В свою очередь бывший преподаватель Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА) Владимир Бондаренко считает, что перенос Администрации президента является «личной прихотью» Зеленского.
«Сама идея организации такого музея в АП конечно привлекательна с точки зрения поддержки искусства! Но смущает один фактор — переселение такой сложной структуры как АП в новое здание ничем не оправдано, кроме личной прихоти нового Президента. Да и его предложение о переносе администрации, публично нигде не обсуждалось, не говоря уже о Верховной Раде. Тогда кому давались предвыборные лозунги, во всем советоваться с народом,? Или это предназначалось только для зеленой поросли?», — отметил Бондаренко под постом Ройтбурда.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня команда президента Зеленского представила ему концепцию создания президентского офиса, вместо администрации президента и переноса его в здание Украинского дома. Предполагается, что новый офис президента займет 8000 кв.м. и сможет уместить 650 человек. Здание будет оборудовано солнечными батареями, тепловыми насосами и фонтанами.
При этом глава администрации президента Андрей Богдан пообещала, что на переезд и создание новой рабочей зоны офиса президента не будет потрачено ни копейки из государственного бюджета.
«Мы пришли с концепцией реформирования администрации президента, реформирования как материальной (это помещения и все что мы видим вокруг), так и ментальной реформы: превращение администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом. Основной задачей которого является организация правовой, консультационной, информационной, экспертно-аналитической и другой поддержки, определенной в Конституции полномочий. Это большая реформа администрации президента — создание современного офиса европейского государства, который помогает президенту в его деятельности», — пояснил Богдан.