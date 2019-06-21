Киев, 21 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. На Украине многие деятели искусства поддержали решение президента Владимира Зеленского передать здание администрации президента под Национальный художественный музей Украины.

Håkan Henriksson Отданное здание Администрации президента Украины

Так, украинский художник Александр Ройтбурд отметил, что размещение музея современного искусства в здании АПУ «еще круче», чем его идея переноса музея в Украинский дом.

«Да, я не голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня я аплодирую стоя решению передать нынешнее здание АП под музей. Спасибо! Да, я давно говорил о том, что под музей современного искусства надо передать Украинский дом. Но музей на Банковой — по-моему, это еще круче. Впервые в истории Украины власть готова передать под музей здание такого масштаба. Не под идеологический, не под пропагандистский, а под художественный», — отметил Ройтбурд на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что здание АПУ можно структурировать под музей, в частности, установить в боковых крыльях эскалаторы.

«Здание на Банковой легче структурировать. Убрать кое-где лишнюю лепнину, снести какие-то перегородки, поставить нормальное музейное освещение вместо шикарных хрустальных люстр — получаем идеальное пространство… на Банковой коммуникации в идеальном состоянии. Проблемы с подъемом на этажи легко решаются, если в боковых крыльях установить эскалаторы», — советует Ройтбурд.

При этом художник назвал «наивным и утопичным» предложение Зеленского заполнить музей работами украинскими художниками, которые хранятся в музейных фондах.

«Конечно, идеи Владимира Зеленского о том, что «есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места» и это не «прикольно», что именно этими картинами надо заполнить музей, так же наивны и утопичны, как мечты Виктора Ющенко об «украинском Эрмитаже», он же «Лувр». Ничего страшного. Сегодня он может этого и не понимать. Это наша с вами задача — достучаться до президента и уже завтра начать обсуждение того, каким должен быть этот музей. Необходимо организовать серию круглых столов по обсуждению концепции музея, провести не одну конференцию, создать рабочие группы. Я готов по мере сил участвовать в этих процессах, потому что необходимость нового художественного музея в Украине давно назрела и перезрела», — добавил он.

В свою очередь бывший преподаватель Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА) Владимир Бондаренко считает, что перенос Администрации президента является «личной прихотью» Зеленского.

«Сама идея организации такого музея в АП конечно привлекательна с точки зрения поддержки искусства! Но смущает один фактор — переселение такой сложной структуры как АП в новое здание ничем не оправдано, кроме личной прихоти нового Президента. Да и его предложение о переносе администрации, публично нигде не обсуждалось, не говоря уже о Верховной Раде. Тогда кому давались предвыборные лозунги, во всем советоваться с народом,? Или это предназначалось только для зеленой поросли?», — отметил Бондаренко под постом Ройтбурда.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня команда президента Зеленского представила ему концепцию создания президентского офиса, вместо администрации президента и переноса его в здание Украинского дома. Предполагается, что новый офис президента займет 8000 кв.м. и сможет уместить 650 человек. Здание будет оборудовано солнечными батареями, тепловыми насосами и фонтанами.

При этом глава администрации президента Андрей Богдан пообещала, что на переезд и создание новой рабочей зоны офиса президента не будет потрачено ни копейки из государственного бюджета.

«Мы пришли с концепцией реформирования администрации президента, реформирования как материальной (это помещения и все что мы видим вокруг), так и ментальной реформы: превращение администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом. Основной задачей которого является организация правовой, консультационной, информационной, экспертно-аналитической и другой поддержки, определенной в Конституции полномочий. Это большая реформа администрации президента — создание современного офиса европейского государства, который помогает президенту в его деятельности», — пояснил Богдан.