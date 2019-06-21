Киев, 21 июня, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В 2019 году Украина рискует столкнуться с дефолтом и потерей собственной газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший министр транспорта и связи этой страны Евгений Червоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«У нас в этом году 16 млрд выплат (по долгам). Если мы потеряем трубу или она перейдёт какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Бывший министр выразил сомнение, что новый состав Верховной рады сможет справиться с текущей ситуацией в стране из-за того, что кандидаты в депутаты некомпетентны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Укртрансгаз» предупредила власти Украины об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы.

Оператор украинской ГТС сообщил, что компания просто не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. Общая задолженность компании за март-апрель составляет около $155 млн.

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