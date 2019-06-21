Череповец, Вологодская область, 21 июня, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк не исключает, что возобновление обсуждения вопроса о строительстве целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Волге связано с борьбой разных группировок за бюджетные деньги. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он рассказал любопытную предысторию появления данного проекта.

Григорий Чернецов. Волга. 1839

«Планы строительства целлюлозно-бумажного комбината в верховьях Волги тянутся уже много лет. Их вынашивала принадлежащая группе «Северсталь» фирма «Свеза». Первые же сообщения о том, что фирма хочет поставить ЦБК в Вологодской области, вызвали бурную реакцию населения. Чтобы успокоить общественность, «Северсталь» еще пять лет назад, в мае 2014 года, устроила пресс-тур в Финляндию. Полный автобус журналистов, чиновников, ученых и общественных активистов поехал в город Коувола на один из лучших целлюлозно-бумажных комбинатов компании «Пёуру».

Финский комбинат произвел на посетителей хорошее впечатление. Показательно, что комбинат сливает сточные воды в реку выше городского пляжа, и жители не жалуются. Одновременно стало ясно, что комбинат так хорош именно потому, что граждане готовы подняться на защиту своих прав. Если есть возможность сэкономить на экологии, бизнес, даже финский, немедленно готов этим воспользоваться», — поделился информацией Игорь Шкрадюк.

По его словам, в Финляндии рассказали, что фирма «Пёуру» строила комбинат в Аргентине по менее строгим природоохранным требованиям, чем дома.

«Но аргентинцы выступили против, и фирма вынуждена была переделать проект, и проводить полноценную экспертизу. Это задержало строительство на два года. Еще следует отметить разные принципы мониторинга воздействия на окружающую среду в Финляндии и России. На финском заводе нет своей экологической лаборатории. Мониторинг состава и выбросов ведет сторонняя лаборатория по договору. И любой горожанин может посмотреть результаты измерений, фирма не может их скрыть. Любой желающий гражданин может заказать дополнительные измерения», — отметил эксперт.

Игорь Шкрадюк также напомнил, что после этой поездки вопрос обсуждали на экологическом совете при губернаторе Ярославской области, на котором заместитель губернатора подвел итоги дискуссии такими словами:

«Мы верим, что можно построить экологически безопасный целлюлозный комбинат. Если он будет построен по финскому проекту, финнами и в Финляндии».

Вскоре после этого, по словам Игоря Шкрадюка, в Судском районе Вологодской области, где планировалась стройка, прошли общественные слушания по проекту ЦБК.

«Фирма «Свеза» и местные власти надеялись, что слушания пройдут незаметно и тихо. Слушания были объявлены в маленьком зале администрации города Суда и в сельском магазине. Однако приехали многие десятки людей из Череповца и даже из Вологды и Ярославля. Люди стояли на улице и возмущались, что их мнения не собирались учитывать. Слушания фактически были сорваны.

Это был год присоединения Крыма, начала войны в Донбассе и санкций против России. Получить на строительство кредит в западных банках стало очень трудно. Поэтому возможность начала строительства инициаторы проекта связывали с получением бюджетных денег. Могу предположить, что обсуждение вопроса о ЦБК в Госдуме связано с борьбой разных группировок за эти самые деньги из федерального бюджета», — заключил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что мощность ЦБК, который планируют построить на Волге, предполагается выше, чем та, что была у скандально известного и уже закрывшегося ЦБК на Байкале. Миллионы тонн ядовитых отходов до сих пор хранятся в непосредственной близости от Байкала, и у ответственных лиц так и не нашлось эффективных решений для их утилизации.18 июня 2019 года Госдума поддержала инициативу обращения в Минприроды с просьбой провести анализ рисков строительства ЦБК на Волге.

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Тем временем в экологической коалиции «Реки без границ» отметили, что ждут от владельцев нового ЦБК на Волге не только выполнения обязательных экологических требований, но и возложения на себя добровольных природоохранных обязательств.