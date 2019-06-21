Вашингтон, 21 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Ремастер культовой стратегии StarCraft получит «мультяшную» графику. Ролик с демонстрацией предстоящей игры на своем YouTube-канале опубликовала студия Carbot Animations.

Цитата из видео «Why Did Blizzard Invite Us To Korea! ]» StarCraft Remastered

Компания сообщила, что релиз её дополнения к StarCraft Remastered состоится 10 июня 2019 года. Carbot Animations отметила, что оно будет представлять собой «полный пересмотр всей графики в игре».

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Напомним, геймеры знают Carbot Animations по множеству пародийных роликов на тему StarCraft, Overwatch и World of Warcraft которые она выпускала совместно с Blizzard. Впервые проект анимированой StarCraft она представила в 2016 году.