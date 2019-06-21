Липецк, 21 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. На всех четырех официальных пляжах Липецка Роспотребнадзор продлил запрет на купание. Эксперты взяли пробы воды и сообщили, что в ней до сих пор находятся опасные бактерии, передает ОТР.

Купаться запрещено

Купальный сезон в городе так и не открылся. С начала весны пробы воды в реке берут каждую неделю. Пока ситуация не меняется. Правда, горожанам разрешили загорать на пляже. Люди отправляются туда целыми семьями, многие заходят в воду, невзирая на предупреждения.

«А когда еще купаться? Зимой в проруби? Там тоже, наверное, вредно, — сказала жительница Липецка Галина Вдовина. — Так что какая разница, что зимой, что летом».

«Ну как можно у речки и не искупаться! — отметил житель Липецка Алексей Завьялов. — Ну стараемся, конечно, не глотать воду».

В администрации Липецка говорят, что реку засоряют владельцы частных прибрежных домов. Они сливают в воду канализационные стоки. Власти пытаются бороться с нарушителями, но пока безуспешно.

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