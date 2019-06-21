Ханты-Мансийск, 21 июня, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В Югре внедряется программа «рубль за объект», направленная на поддержку социально ориентированных некоммерческих объединений. Приняты соответствующие поправки в нормативную документацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Рубль

Внесены изменения в порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в окружной государственной собственности. Размер арендной платы для социально ориентированных НКО стал равен 1 рублю в месяц за один объект имущества, а для малого и среднего социально ориентированного предпринимательства — с понижающим коэффициентом равным 0,1.

Сегодня средний размер арендной платы с субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 78 440 рублей в месяц. При применении понижающего коэффициента средний размер арендной платы для них составит 7 844 рублей в месяц, то есть будет в десять раз меньше.

Льготы будут действовать на вновь заключаемые договора.