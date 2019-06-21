Москва, 21 июня, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Планируется установить порядок взыскания просроченной задолженности по миркрозаймам. Об этом сообщает Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

Соответствующая инициатива, призванная установить чёткий порядок и ограничения взыскания просроченной по микрокредитам задолженности, была рассмотрена на состоявшемся 20 июня 2019 года экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации и поддержана ЦБ РФ.

Подобный документ разработан Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и должен стать обязательным для исполнения её членами.

При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан. Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.

«В частности, разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления — взыскатель должен сразу четко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в документе прописана обязанность при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включать в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта. За неисполнение этой нормы предусмотрены штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле число займов, выданных миркрофинансовыми организациями в России, сократилось на 7,5%.