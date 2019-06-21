Сочи, Краснодарский край, 21 июня, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют санитарным нормам, об этом 21 июня сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Крыму

По ее словам, ведомство исследовало воду в рекреационных зонах Черноморского побережье. Речь идет о районе Большое Сочи, побережья Анапы и Геленджика, а также вокруг всего Крымского полуострова.

«Отдыхать и купаться в морской и речной воде абсолютно безопасно», — сказала Попова в клуарах Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности» в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что к концу 2019 года у полуострова есть все шансы преодолеть отметку туристического потока в 7,5 миллиона человек. Летом в Крыму будут работать 460 пляжей, при этом откроется 14 новых пляжных территорий.

По данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

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