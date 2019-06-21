Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Кронштадте состоится показ около 20 кораблей и катеров различных классов, а также береговых ракетных комплексов и другого современного вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота. Он пройдет в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2019».

Mil.ru Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Как сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе Западного военного округа, на открытии форума, в пятницу 28 июня, экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтфлота продемонстрируют траление и подрыв плавающей мины, высадку морского десанта, освобождение судна от пиратов, оказание помощи условно аварийному кораблю, а также прохождение катеров с демонстрацией огневой мощи и другие элементы боевой подготовки.

«Все дни работы форума часть кораблей будет открыта для посещения специалистами и гостями форума», — отметили в ЗВО.

На сухопутной площадке форума будут представлены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», зенитно-ракетная система С-400, зенитно-ракетный комплекс «Тор», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».

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Напомним, что, по планам властей Петербурга, в Кронштадте появятся специальные туристические маршруты, посвященные истории Военно-морского флота. Совместно с Русским географическим обществом будет разработан маршрут, посвященный крупным географическим открытиям.