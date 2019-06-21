Москва, 21 июня, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Натовцы ставят перед собой задачу — «не позволить России разрушить архитектуру европейской безопасности». Слова-то какие подбирают: архитектура, безопасность… Как будто что-то созидательное делают, отметил 21 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление аналитиков оборонного колледжа НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось, аналитики оборонного колледжа НАТО заявили, что нельзя позволить России «разрушить архитектуру европейской безопасности». Они предлагают ряд мер для «сдерживания Москвы», включая наращивание военной группировки США в Прибалтике.

«На самом деле, НАТО, изначально организация агрессивная, в последние десятилетия занята особенно разрушительной деятельностью. Мы это наблюдали многократно: от Югославии до Афганистана, от Баренцева до Чёрного морей.

Да, в силу ослабления нашей страны в 1990-е НАТО удалось выстроить несбалансированную, подрывающую нашу способность защищаться систему своего присутствия почти по всему периметру наших границ. Нас такая реальность, естественно, устраивать не может.

Будет ли Россия именно «ломать» эту неудобную ей систему, не уверен, но стараться снизить её действенность руководство страны просто обязано. История показывает, что наша страна неизменно меняла те международные расклады и «системы», которые несли в себе угрозу для неё.

Что же касается непосредственно Прибалтики и американских войск там, то хочу напомнить, что любой размещённый там враждебный России контингент окажется под угрозой и с фронта, с востока, и с тыла, со стороны Балтийского моря. С юга — Калининград, с севера — вновь Россия. Есть над чем подумать «яйцеголовым» в Оборонном колледже НАТО», — высказал своё мнение эксперт.

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