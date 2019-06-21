Вашингтон, 21 июня, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Глава американского Белого дома Дональд Трамп в своём письме лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предупредил Иран «о неизбежности нападения» в случае отказа от переговоров. Об этом 21 июня со ссылкой на иранских чиновников сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп. Трамп

Трамп дал небольшое время на принятие решения иранской стороной. При этом он отметил, что сам против войны с Ираном и хочет пойти на переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня 2019 года ВВС Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) сбили на юге Ирана разведывательный беспилотник Global Hawk армии США, вследствие чего Трамп санкционировал нанесение военного удара по Ирану. Позже операция была отменена.

Читайте также: В Иране назвали инцидент с беспилотником попыткой давления со стороны США