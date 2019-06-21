Воронеж, 21 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области задержан СКР по подозрению в совершении мошенничества. Об этом ИА REGNUM 21 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В настоящее время с высокопоставленным сотрудником полиции проводятся следственные действия, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ следователи СК проводят мероприятия по установлению обстоятельств преступления.

В ГУ МВД уже прокомментировали задержание сотрудника.

«Принципиальная позиция руководства Главного управления в части искоренения коррупционеров из собственных рядов, порочащих ведомство, вам известна. В ГУ МВД по Воронежской области назначено проведение служебной проверки. Безусловно, будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Отметим, что за последние месяцы в Воронежской области было возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников полиции, в том числе — и высокопоставленных. В мае стало известно о возбуждении дела по статье о мошенничестве в отношении начальника второго отдела УЭБиПК регионального МВД: речь шла о попытке вымогательства десяти миллионов рублей.