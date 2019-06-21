Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балеты
Пермь, 21 июня, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис объявил о своей отставке, об этом 21 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.
«Буквально 40 минут назад на собрании оркестра MusicAeterna объявили об отставке Курентзиса», — отмечает источник.
Слухи о скорой отставке маэстро циркулировали последние несколько месяцев, несмотря на то, что данную информацию подтверждали многие осведомленные лица —как известные театральные критики, так и служащие театра, официальные лица об этом предпочитали не распространяться.
Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балеты в 2011 году. В последние годы его руководства учреждением культуры в адрес маэстро постоянно сыпались упреки в том, что он предпочитает гастрольную деятельность работе в Перми. Также значительному сокращению подвергся репертуар Пермской оперы.