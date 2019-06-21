Пермь, 21 июня, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис объявил о своей отставке, об этом 21 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

«Буквально 40 минут назад на собрании оркестра MusicAeterna объявили об отставке Курентзиса», — отмечает источник.

Слухи о скорой отставке маэстро циркулировали последние несколько месяцев, несмотря на то, что данную информацию подтверждали многие осведомленные лица —как известные театральные критики, так и служащие театра, официальные лица об этом предпочитали не распространяться.

Теодор Курентзис возглавил Пермский театр оперы и балеты в 2011 году. В последние годы его руководства учреждением культуры в адрес маэстро постоянно сыпались упреки в том, что он предпочитает гастрольную деятельность работе в Перми. Также значительному сокращению подвергся репертуар Пермской оперы.