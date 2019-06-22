Пестречинский район, Татарстан, 22 июня, 2019, 03:40 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в парке Победа в Казани под открытом небом покажут памятный фильм «Они сражались за Родину». Также республика принимает участие в акции «Горсть памяти», в рамках которой землю с солдатских захоронений в республике поместят в «солдатский кисет» и вывезут в парк «Патриот» в Московской области. Помимо этого, в одном из районов республики впервые в России проведут реконструкцию первого дня Великой Отечественной войны, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР Советские солдаты

Кинопоказы в летнем кинотеатре Казани проходят при поддержке благотворительного фонда «Память поколений», который также с 1 мая проводит акцию «Красная гвоздика». В рамках её все средства, вырученные от продажи значка в виде красной гвоздики, поступают на помощь ветеранам регионов, где были проданы значки. Девиз акции «Я помню. Я помогаю», помощь в рамках её оказывается не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам всех войн и боевых конфликтов.

Напомним, в 2018 году за счёт акции «Красная гвоздика» удалось выручить свыше 20 млн рублей, которые стали адресной помощью ветеранам и специализированным госпиталям. В 80 регионах было продано более 2 млн значков.

День памяти и скорби в Татарии начался ранним утром — в парке Горького горожане зажгли «Свечи памяти», почтив память погибших в годы войны.

Татария в этом году принимает участие в необычной акции — «Горсть памяти». На Арском кладбище с солдатских захоронений будет взята горсть земли, которую поместят в специальный «солдатский кисет» и отвезут в парк «Патриот» в Подмосковье. «Кисет» будет храниться в музейном комплексе возводимого Главного храма Вооруженных сил России.

Траурные митинги пройдут во всех муниципалитетах республики, а в Пестречинском районе впервые в России проведут реконструкцию первого дня войны. Военные игры «Элбэдэн» посвящены герою Советского Союза, легендарному защитнику Брестской крепости, уроженцу района Петру Гаврилову. Они состоятся на малой Родине героя — в селе Альвидино.

В пестречинском селе соорудят Восточный форт крепости, другие военные объекты, включая блиндажи и штаб. В рамках фестиваля будет работать выставка боевого оружия и раритетных автомобилей, пройдут исторические лекции, обучат танцам военных лет и азам верховой езды, проведут эстафеты. Воссоздать планируется две битвы, первая из которых начнётся в 4:00 на берегу реки Меши с нападения «солдат вермахта». Вторую битву реконструируют в 12:40 — это будет момент отражения атаки защитников Брестской крепости под командованием Петра Гаврилова.

Также в этот день на фестивале будут звучать популярные военные песни и под открытым небом пройдёт демонстрация фильма «Брестская крепость». Ожидается выступление парашютистов, джигитовка и показательные бои фехтовальщиков.