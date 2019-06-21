Махачкала, 21 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Дагестанская делегация намерена отправиться в Азербайджан в связи с прошедшей в Хунзахском районе республики церемонией перезахоронения останков Хаджи-Мурата. Инициативная группа встретится с общественностью и администрацией Кахского и Закатальского районов соседней республики для определения статуса места первого захоронения наиба имама Шамиля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня рассказали координатор проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудин Омаров и зампредседателя общероссийского движения «Российский конгресс народов Кавказа» Деньга Халидов.

Григорий Гагарин. Хаджи-Мурат на фоне села Хунзах. 1848

Напомним, 2 июня в дагестанском селе Хунзах состоялась церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата, которые с мая 1853 года покоились на месте его гибели — в Кахском районе Азербайджана. Мероприятие прошло по инициативе и при непосредственном участии уроженца Хунзахского района, депутата Госдумы от Башкирии Гаджимурада Омарова.

Данная церемония вызвала множество вопросов у общественности, и прежде всего — у членов оргкомитета, которые не первый год занимаются вопросом возвращения в Дагестан черепа Хаджи-Мурата, хранящегося в настоящее время в Санкт-Петербурге. По словам Джамалудина Омарова и Деньги Халидова, останки наиба были выкопаны и вывезены из Азербайджана тайно, действия не были согласованы даже с прямым потомком наиба Магомед-Арипом Гаджимурадовым.

«Состоялся небольшой форум в Хунзахском районе с участием членов нашего инициативного оргкомитета, представителей местной администрации, общественности, были и потомки. Они все осудили действия группы Гаджимурада Омарова, но приняли факт перезахоронения как свершившийся. Обратно возвращать останки в Азербайджан не имеет смысла. Будем дальше заниматься возвращением черепа и его воссоединением с останками», — рассказал Деньга Халидов.

В ходе обсуждения также было принято решение сформировать делегацию для поездки в Азербайджан, в Кахский и Закатальский районы. Напомним, эти муниципалитеты граничат с Дагестаном и в них проживают диаспоры дагестанских национальностей — аварцев и лезгин. Поездка намечена на 23 июня.

«Прежде всего, хотим извиниться за действия этого человека [Гаджимурада Омарова], разъяснить им, что в произошедшем никто, кроме него, не виноват. Все остальные были против перезахоронения, но он никого не спросил», — сказал Джамалудин Омаров.

Собеседники также высказали подозрения, что, поскольку раскопка могилы Хаджи-Мурата была проведена в спешке и без соблюдения положенных процедур, могли быть вывезены не все кости наиба. В связи с этим встаёт вопрос об определении статуса места первого захоронения.

«Большие у нас подозрения, что какие-то останки там все-таки остались, в таком случае это место всё ещё должно считаться могилой. Но даже если не считать её таковой, то хотя бы местом первого захоронения. Памятник поставить или что-то вроде этого, чтобы у людей было место для зиярата [святое место для паломничества мусульман]», — пояснил координатор проекта «Лев Толстой и Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов высказал опасения, что при перезахоронении в Хунзахе земле могли быть преданы не останки наиба, а одного из двух его соратников, которые были убиты с ним в один день. По словам историков, все трое были обезглавлены и закопаны недалеко друг от друга, а потому нельзя доподлинно утверждать, какие из костей принадлежат Хаджи-Мурату. Окончательно решить этот вопрос должна будет генетическая экспертиза, проведение которой уже запланировано.

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