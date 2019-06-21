Киев, 21 июня, 2019, 12:18 — ИА Регнум. К сожалению, на Украине продолжаются прежние практики взаимодействия власти и олигархии, заявил сегодня, 21 июня, украинский экономист Алексей Кущ, комментируя итоги состоявшейся накануне первой встречи президента Владимира Зеленского с представителями большого бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

ИА REGNUM напоминает, что на этой встрече Зеленский заявил, что главные олигархи Украины Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились «инвестировать» в Донбасс и социальные проекты на Украине, и призвал остальных бизнесменов «не стоять в стороне». Любопытно, что по словам Зеленского, Коломойский еще не знает о том, что будет вкладывать большие деньги.

«Президент всем «троим» раздал «наряды вне очереди»: один поможет военным, второй восстановит инфраструктуру на Донбассе, третий вложит «много денег», но еще не знает об этом. Что-то похожее было в Колумбии несколько десятков лет назад: Пабло Эскобар строил школы, другой картель — «инфраструктуру», — отмечает экономист.

Но Украине нужно совершенно иное — добровольный или принудительный отказ олигархов от коррупционной ренты, выполнение ими общепринятых правил рыночной игры, считает Кущ.

«Именно об этом и нужно было говорить президенту, что отныне большой бизнес зарабатывает исключительно за счет своей конкурентоспособности, а не умению получать субсидии, преференции и снимать коррупционные ренты с экономики. В таком случае, государство само построит и школы, и инфраструктуру. Денег хватит», — резюмирует эксперт.

Критикует договоренности Зеленского с олигархами и экономист Сергей Фурса.

«Кто такие олигархи? Это очень жадные циничные люди, которые сколотили свои капиталы в 90-х, и не потому, что были добрыми и ласковыми. Они ищут свой интерес. И они жадные. Они могут вкладывать деньги. Если ожидают прибыль. И могут использовать государство, чтобы эту прибыль получить. Почему вдруг олигархи желают участвовать в инициативах президента? Они надеются, что в результате что-то получат? Но это плохо, это точно не деолигархизация. Или они надеются, что им что-то простят? Но это тоже плохо, потому что простят им в разы больше, чем они вложат. Вложат, фактически, в пиар первого лица. А это взятка», — объясняет эксперт.

Фурса также заявляет, что настоящая деолигархизация — «это верховенство права, когда олигархи играют по правилам, по закону, и максимально отдалены от власти».