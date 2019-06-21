Москва, 21 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. То, что огромная часть населения РФ оказывается в кредитном рабстве, есть результат деятельности главы правительства РФ Дмитрия Медведева, руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Орешкина о том, что в РФ нужно срочно остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах.

Антон Носик Михаил Делягин

«Люди лезут в долговые ямы от безысходности, потому что жить по-человечески, не залезая в кредитное рабство, для огромной части населения РФ невозможно, — сказал Делягин. — Это результат деятельности правительства Медведева и Банка России Набиуллиной. В том числе это результат деятельности господина Орешкина. Так что господин Орешкин полностью освоил модель поведения господина Кудрина, который очень возмущается последствиями собственной политики. Безусловно, господин Орешкин не является ключевой фигурой, он является исполнителем, причём исполнителем, судя по всему, неспособным осознать того, что он делает и какие последствия это за собой влечёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин призвал срочно остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах, проценты по которым могут достигать 600% годовых.

«Там процентные ставки — 1% в день, это 600% годовых. Это на самом деле ужасные цифры. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто из них выбраться не могут», — возмутился Орешкин.