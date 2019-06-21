Киев, 21 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева пришёл к выводу, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили непрерывно проживал на Украине пять лет и может принимать участие в парламентских выборах. Об этом политик сообщил 21 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Суд вынес справедливое решение относительно моей возможности участвовать в парламентских выборах! Ещё на шаг ближе к победе!», — написал он.

По мнению суда, Саакашвили проживал на Украине с 23 февраля 204 года по 6 июня 2019 года.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего тот был выдворен с территории Украины в Польшу.

Позже новый президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил об участии в выборах в Раду в составе своей партии «Рух новых сил».

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