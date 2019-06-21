Москва, 21 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Футболист Александр Кокорин, который был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, пройдет обследование у травматолога перед отправкой в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин в суде

Кокорин в 2018 году перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

По словам Потяевой, футболисту уже сделали МРТ и теперь он должен попасть на прием к врачу. Она также добавила, что идёт подготовка документов в медицинской части №77, где он проходит обследование, чтобы затем направить их в колонию, где Кокорин будет отбывать наказание.

«Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии», — сообщила Потяева.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 года Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый приговор. В нём суд уточнил квалификацию действий подсудимых. Что касается остальной части, то решение осталось неизменным: Александр Кокорин и его брат проведут в тюрьме полтора года, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.

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