Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Молодежные, общественные и ветеранские организации Санкт-Петербурга примут участие памятных траурных акциях, приуроченных к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Акция Свеча памяти в 2018 году на площади Победы в Петербурге

Ровно в четыре часа 22 июня активисты движения «Волонтеры Победы» выложат горящими свечами «1941 Помним» у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Московском районе Петербурга, возложат цветы к монументу и почтут память погибших во время войны минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» пройдет в ночь с 21 на 22 июня и в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В 03:30 в Городском саду Колпино более ста молодых людей выстроят из зажженных свечей слово «Помним». В ходе митинга прозвучат тематические стихи и песни, будут возложены цветы к мемориалу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины. В полдень у Вечного огня пройдет Военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Землю с братских могил Пискаревского мемориального кладбища передадут в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил РФ в Москве.

В Петропавловской крепости с 15:00 можно будет послушать «Музыку войны и победы». Именно так называется концерт, который пройдет с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов музыкальных театров Петербурга и сводного хора Санкт-Петербурга.

«Прозвучит музыка русских и советских композиторов разных лет, воспевающая славу русского воинства, преданность Родине, стойкость, отвагу и героизм ее защитников», — сообщили организаторы. Вход на концерт свободный.

В 16:30 торжественно-траурная церемония пройдет у памятника «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки. Здесь изможденные жители блокадного Ленинграда брали воду во время вражеской осады.

Школьники, представители молодежных патриотических организаций, ветераны и просто жители города прочтут стихи и прозу о войне, поделятся воспоминаниями и историей своей семьи военных лет. К блокадному памятнику возложат цветы, зажгут свечи.

«В истории Великой Отечественной войны особое место занимает блокада Ленинграда. Несмотря на бомбардировки и обстрелы, холод и голод наш город жил и боролся. Он выстоял и победил. Блокадный Ленинград стал для всего человечества символом беспримерного героизма и несгибаемой силы духа», — отметил в своем обращении к горожанам по случаю Дня памяти и скорби врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Добавим, что в настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 101,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 800 инвалидов Великой Отечественной войны; 77 тыс. лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 16,4 тыс. тружеников тыла; 8,5 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.