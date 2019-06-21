Москва, 21 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Скорректировать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которому предлагается расширить полномочия инспекторов ДПС, предложили представители Министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

"Представители МВД РФ вчера (20 июня) обнародовали предложения по корректировке КоАП (в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД)», — пишет газета.

Так, инспекторам хотят разрешить без суда ограничивать действие водительских прав (чтобы не ожидать решения суда). Кроме того, предлагается отказаться от практики назначения административных арестов. В МВД полагают, что благодаря новым инициативам число правонарушений на дороге может сократиться.

Отмечается, что большинство экспертов признали устаревшим принятый 17 лет назад действующий кодекс.