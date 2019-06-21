Калуга, 21 июня, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Председателем Арбитражного суда Калужской области указом президента России назначен Владислав Туманов. Ранее он занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. Как сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Калужской области, Владислав Туманов родился 29 января 1958 года в городе Свердловске.

Fasvso.arbitr.ru Председатель Арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов.

В период с 1992 по 2006 год Владислав Туманов занимал руководящие должности государственной службы — главы администрации Псковской области, первого заместителя Министра Российской Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям, первого заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. С 1 августа 2006 года по июль 2015 года был первым заместителем, заместителем председателя Федерального арбитражного суда Московского округа. С января 2016 года работал заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

Владислав Туманов имеет стаж в области юриспруденции свыше 25 лет, стаж в должности судьи — с 2006 года.

Напомним, должность председателя Арбитражного суда Калужской области стала вакантной в октябре 2018 года. До последнего времени обязанности председателя областного Арбитражного суда исполняла Ираида Кретова.