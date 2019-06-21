Киев, 21 июня, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский должен инициировать прямой контакт с российским лидером Владимиром Путиным, заявил 21 июня депутат Верховной рады Вадим Новинский (фракция «Оппозиционный блок»).

Novynskyi.com Вадим Новинский

«Необходимо инициировать прямой контакт двух президентов: с посредниками, без посредников — это вопрос к службе протокола», — рассказал в интервью РИА Новости депутат.

По его словам, для начала необходимо возобновить дипломатические отношения на уровне послов двух стран, после возобновить пассажирское сообщение, а также необходимо снять блокаду на линии разграничения.

Читайте также: «О плане Зеленского по установлению мира в Донбассе не знает никто»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что команда Зеленского ведёт подготовку его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его депутата, подготовка необходима для того, чтобы после двусторонней встречи лидеров Украины и России были «конкретные результаты».

Читайте подробнее: Команда Зеленского готовит встречу с Путиным — депутат Рады