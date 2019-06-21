Киев, 21 июня, 2019, 11:39 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 21 июня, политические эксперты обсуждают решение президента Зеленского переехать из нынешней администрации главы государства на улице Банковой в Украинский дом, а также переформатировать администрацию в Офис президента на западный манер.

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины (НХМУ) Ольга Балашова заявила, что этот переезд — «очень символический жест».

«Есть символичность в этой перестановке, потому что когда в Киеве в 1919 году появился первый Музей Ленина, то он занял помещение Центральной Рады (Украинской народной республики — ред.). А вы теперь хотите переехать в бывший Музей Ленина. Это как восстановление исторической справедливости», — сказала Балашова.

Она поддержала идею переноса Национального художественного музея в здание действующей администрации президента.

«Мы будем работать с прошлым, чтобы увидеть будущее, потому что люди, которые не знают своего прошлого, они не знают, куда идти дальше», — добавила Балашова.

Политолог Дмитрий Корнейчук проводит аналогию между Зеленским и экс-президентом Виктором Ющенко, поскольку нынешний президент также будет заниматься, по его мнению, исключительно имитацией реформ.

«Как и Ющенко, ему надо срочно переименовать администрацию президента… Все шуты одинаковые. Ющенко первым делом переименовал администрацию президента в секретариат президента. А теперь то же самое сделал его «зеленый клон», переименовав администрацию президента в Офис президента. Вот это реформа!» — иронизирует эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что если когда-нибудь протестующие будут блокировать новый Офис президента в Украинском доме, это грозит всему Киеву настоящим транспортным коллапсом.

«Митинги будут блокировать Европейскую площадь… Один митинг — и центр города стал, это важный узел, куда стекаются машины из трёх частей города. Не очень удачный выбор… нужно решать вопрос митингов, а то в городе будет коллапс. Мини-майдан, и город в прямом смысле лёг», — объясняет эксперт.

Критически в отношении переезда высказывается и пресса.

«Переезд администрации, который мог бы состояться для разгрузки столичного центра и смены «совкового» здания на новопостроенное, просто не имеет смысла в утвержденном Зеленским варианте — пробки на Крещатике и в правительственном квартале останутся, да и бывший Музей Ленина назвать новым и не «совковым» зданием невозможно. Кроме того, вопреки заверениям главы АП Андрея Богдана, переезд будет стоить денег, и немалых — специальной инфраструктуры и коммуникаций в здании на Европейской площади, естественно, нет. Единственная причина, которая могла подвигнуть Зеленского решить вопрос с переездом сейчас, — банальное отвлечение внимания общества от более серьезных проблем, которых за неполных два месяца накопилось уже предостаточно. Проглотят ли украинцы такой дешевый трюк — посмотрим», — пишет, в частности, издание «Деловая столица».

ИА REGNUM напоминает, что после официальной презентации плана «переезда» президент Зеленский издал официальный указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников нынешней администрации.