Калуга, 21 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области задержали в Калуге двух местных жителей 1989 и 1987 годов рождения по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотических средств. Следствием установлено 38 эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

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Как сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, при проведении обысков по месту жительства подозреваемых, досмотре транспортного средства, на котором они передвигались, и личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли несколько крупных пакетов и около 180 небольших свертков, обернутых в разноцветную пленку, с содержимым синтетического происхождения. Кроме того, в лесном массиве, расположенном на ул. Тарутинской в Калуге, обнаружены 35 тайников-закладок. Небольшие пакетики были спрятаны в земле, у корней деревьев и кустов, в старых пнях и между стволов деревьев.

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Пакеты были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению, в свертках находилось наркотическое средство, содержащее в своем составе «амфетамин» общей массой около 740 граммов и «мефедрон» общей массой около 650 граммов.

По версии полицейских, наркотики были приготовлены подозреваемыми для дальнейшего сбыта потребителям.

По всем фактам Следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет. В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.

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