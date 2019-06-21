Калуга, 21 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Калуге министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина приняла участие в заседании научно-технического совета Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве.

Admoblkaluga.ru На заседании научно-технического совета Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

По ее словам, центральной темой обсуждения стал мониторинг экологии и использование его результатов для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.

Для сохранения экологического благополучия в области был принят региональный проект «Чистый воздух», в рамках которого с 2012 по 2017 год была проведена инвентаризация выбросов парниковых газов. Исследования не зафиксировали случаи высоких концентраций загрязняющих веществ в городах области, уточнила министр.

Читайте также: Форум «Чистая страна»: что повлияет на экологическую ситуацию в России

На основании данных экомониторинга был сформирован Сводный том предельно допустимых выбросов, который стал практически единственным в стране инструментом комплексного управления качеством атмосферного воздуха.

Его применение позволило снизить сверхнормативное воздействие на окружающую среду многих предприятий. Полученные данные использовались и при принятии решений по выбору мест размещения жилых домов, детских учреждений, новых производств и разработке транспортных схем. Данная работа будет продолжена и в муниципальных образованиях области, резюмировала Антохина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Челябинске прошел первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна», на котором представители власти совместно с экспертами-экологами обсудили инициативы по улучшению экологии в регионах страны.

Читайте также: На форуме «Чистая страна» рассказали, как улучшить состояние воздуха