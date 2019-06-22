Уфа, 22 июня, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Башкирия и Газпромбанк договорились о совместной реализации в регионе масштабных инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства.

Теплица

Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня в присутствии врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова подписали ио вице-премьера — министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Файзрахманов, гендиректор ГУСП Совхоз «Алексеевский» Рамзил Низаметдинов и управляющий филиалом Газпромбанка в Уфе Роза Уразгильдеева, следует из сообщения банка.

Речь в документе в том числе идет о перспективных проектах, направленных на развитие сельского хозяйства. В частности, сегодняшнее соглашение предусматривает строительство и реконструкцию тепличного комплекса площадью 45 га в селе Алексеевка Уфимского района. В рамках первой очереди проекта будет построено 5 га с возможностью расширения площади проекта еще на 40 га на втором и третьем этапах.

После ввода проекта в эксплуатацию по окончании всех трех этапов современные теплицы обеспечат производство 35 тысяч тонн сельхозпродукции в год и создание сотен новых рабочих мест.

Mshp.rkomi.ru Теплица

Также использование механизмов государственно-частного партнерства при строительстве комплекса позволит привлечь в проект внебюджетные средства без потери госконтроля над крупнейшим сельхозпроизводителем региона, отмечается в сообщении Газпромбанка.

«Строительство тепличных комплексов — перспективная и стратегически важная область деятельности, особенно с учетом повышения спроса населения России на свежую продукцию отечественного производства во внесезонный период, — отмечает управляющий филиалом Газпромбанка в Уфе Роза Уразгильдеева. — Реализация этого проекта в Башкортостане будет способствовать решению задач по импортозамещению и продовольственной безопасности».

По данным отраслевого издания «Агроинвестор», за последние три года потребление свежих овощей в России выросло почти на 400 тысяч тонн. Именно тепличное овощеводство позволяет обеспечивать круглогодовое снабжение населения этими товарами, и как следствие, с каждым годом объем производства продукции в закрытом грунте увеличивается.

«Это будет первый проект ГЧП в области сельского хозяйства в России, опыт разработки финансовой структуры которого мы без сомнения будем реплицировать в других регионах страны», — заявил вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

Также, согласно тексту соглашения, Башкирия и Газпромбанк видят «значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства». Таким образом, не исключено, что строительство новых и модернизация устаревших тепличных комплексов может открыть серию совместных проектов, нацеленных на развитие агропромышленного комплекса в регионе.