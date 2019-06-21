Москва, 21 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Играют в шутеры (жанр комьютерных игр. Shooter, в переводе с английского значит стрелялка) лишь 14% жителей России. Таковы данные национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Alientrap Шутер от первого лица

О шутерах знают или что-то слышали 44% жителей России. 20% не играл, но знаком с теми, кто увлекается этим жанром. 54% опрошенных никогда не играли в шутеры.

Среди тех, кто играл в шутеры, 73% положительно относятся к появлению киберспортивных команд и проведению турниров по играм этого жанра.

Отрицательно относятся те, кто слышит о шутерах впервые (49%), не играл них (47%) и не знаком с людьми, игравшими в стрелялки (52%)

Опрос проведен в мае-июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель компании Just AIКирилл Петров заявил о новой платформе Just AI ConversationalPlatform, позволяющейсоздавать компьютерные и мобильные игры для голосовых помощников с искусственным интеллектом.

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