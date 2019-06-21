Екатеринбург, 21 июня, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский хотел бы выступить с отчётом за 2018 год перед гордумой на следующей неделе. Об этом градоначальник заявил на внеочередном заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

По словам мэра, в этом случае горадминистрация сможет расставить верные приоритеты при дальнейшем формировании бюджета.

Предложение поддержал глава аппарат мэрии Илья Захаров.

У мэра остаётся единственная возможность выступить с отчётом — дума соберётся последний раз в этом полугодии 25 июня. Однако повестка заседания уже учреждена, и вопрос можно будет внести только с голоса, если депутаты будут не против.

Напомним, ранее в комиссии гордумы по местному самоуправлению рекомендовали перенести выступления мэра на сентябрь 2019 года. В этом случае депутаты хотели бы услышать данные не только по 2018 году, но и по первому полугодию 2019 года.