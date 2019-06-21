Магас, 21 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В мэрии Магаса объявили конкурс по сбору пустой тары из-под напитков. Экологическая акция «Стеклянным и пластиковым бутылкам — новую жизнь» будет проходить до конца лета 2019 года. Инициатива, с одной стороны, избавит город от мусора, с другой — позволит запустить пустую тару во вторичное производство.

(сс) Neil Tackaberry Бутылки

«В мэрии Магаса будут принимать бутылки и составлять двухсторонний договор, чтобы фиксировать точные данные. Конкурс объявляется открытым», — цитирует интернет-газета «Ингушетия» мэра Магаса Беслана Цечоева.

Согласно условиям конкурса, тот, кто соберет и сдаст до 31 августа 1 млн стеклянных, пластиковых или прочих бутылок, получит 100 тыс. рублей. Кроме того, по словам градоначальника, победителя ждет приятный бонус — его трудоустроят согласно квалификации и в полном соответствии с ТК РФ.

Стоит отметить, что сама по себе полезная акция между тем является трудно исполнимой. По подсчетам ИА REGNUM, для того чтобы выиграть суперприз, начав, например, с сегодняшнего дня, 21 июня, необходимо собирать и сдавать в день по 13 888 пустых бутылок.