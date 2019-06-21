Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга. Несколько участников конфликта были задержаны, одному потребовалась медицинская помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Сообщение о драке поступило в 22 часа от дома №18А по Выборгскому шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции Выборгского района и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт и доставили в отдел полиции семь его участников.

На них составлены протоколы о мелком хулиганстве. «В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», среди задержанных — ранее судимый житель Петербурга, четверо граждан Узбекистана в возрасте от 24 до 33 лет и двое граждан Азербайджана, 31 и 33 лет. Один из граждан Узбекистана был госпитализирован.

Читайте также: Четыре человека пострадали при поножовщине в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года четыре человека получили ножевые ранения во время конфликта в одном из кафе на юге Петербурга. Его участниками стали трудовые мигранты из азиатских стран.

После этого полиция провела масштабную операцию в местах компактного проживания мигрантов. Она проводилась в целях задержания лиц, причастных к поножовщине.