Соледар, ДНР, 21 июня, 2019, 10:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано семь обстрелов территории ДНР украинскими формированиями, в ходе которых было выпущено 60 единиц боеприпасов, сообщили 21 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна После обстрела. ДНР

На горловском направлении ВСУ выпустили 17 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь гранат из РПГ и СПГ, а на юге ДНР выпустили шесть мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Гольмовский, Доломитное, Зайцево, донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Спартак, Октябрь, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов сгорел жилой дом в посёлке Коминтерново. Жертв не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинскими силовиками по территории ДНР было выпущено 239 единиц боеприпасов. В результате обстрелов погиб один защитник ДНР, двое получили ранения.

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