Лабинск, Краснодарский край, 21 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

(сс) George Chernilevsky Лопасти вертолета Ми-2

Отмечается, что инцидент произошел в Лабинском районе. Воздушное судно принадлежало частному предпринимателю. Вертолет проводил работы по опрыскиванию поля.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130, оба пилота успели катапультироваться.

Читайте также: В Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130