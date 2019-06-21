В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
Лабинск, Краснодарский край, 21 июня, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
(сс) George Chernilevsky
Лопасти вертолета Ми-2
Отмечается, что инцидент произошел в Лабинском районе. Воздушное судно принадлежало частному предпринимателю. Вертолет проводил работы по опрыскиванию поля.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Воронежской области потерпел крушение самолет Як-130, оба пилота успели катапультироваться.
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