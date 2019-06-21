Москва, 21 июня, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Котировки нефти 20 июня возобновили подъем и прибавили почти 3,3% за день, добравшись до июньских максимумов над отметкой $64 за баррель. Brent закрылась немногим ниже этого уровня, сохранив боевой настрой, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главным катализатором покупок фьючерсов послужила геополитика. Опасаясь серьезных перебоев в поставках из-за потенциального военного столкновения США с Ираном, участники рынка стали делать ставки на сокращение мирового предложения, абстрагировавшись от беспокойства за мировых экономику. К слову, с этого фронта тоже поступают факторы поддержки — ЕЦБ, ФРС и Банк Японии намекают на смягчение политики с целью оказания поддержки мировой экономике, страдающей от торговых войн», — пояснил эксперт.

Кроме того, доллар прилично ослаб и остается в оборонительной позиции, переваривая голубиный посыл Федрезерва и слабые экономические данные, которые подпитывают страхи по поводу возможной рецессии в Штатах. На этом фоне участники рынка позволили себе хотя бы на время забыть о прогнозах роста предложения и сокращения спроса.

«В случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Brent может продолжить подъем. Однако важно помнить, что, если напряженность пойдет на спад, рынок может резко скорректироваться, не менее эмоционально, чем демонстрировал подъем.

С технической точки зрения Brent необходимо в ближайшее время уверенно закрепиться над отметкой $64, чтобы подтвердить бычий прорыв. В противном случае ралли может смениться фиксацией прибыли уже в ближайшее время», — полагает Николаев.

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