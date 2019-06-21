Сосновый Бор, Ленинградская область, 21 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Специалисты Ленинградской АЭС подключили энергоблок № 5 ВВЭР-1200 к единой энергосети после краткосрочного ремонта и вывели его на 100% нагрузки, сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

Алексей Даничев Ядерный реактор Ленинградской атомной станции

«В настоящее время на Ленинградской АЭС в работе находятся 2,3 и 5-й энергоблоки и несут суммарную нагрузку 3 175 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на станции отключили от сети турбогенератор ТГ-9 пятого энергоблока в связи с получением сигнала о наличии влаги в корпусе генератора. Энергоблок был выведен в ремонт.