Минск, 21 июня, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы экстренно вернуться в Тбилиси, прервала свой визит в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Белоруссии.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили в Белоруссии

«Президент Грузии едет в аэропорт», — сказал источник, добавив, что разрешение на вылет воздушного судна с главой государства на борту уже дано.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в парламенте заявил сотрудникам СМИ, что устроившие акцию у здания парламента силы ведут страну к катастрофе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси завершилась скандалом Межпарламентская ассамблея православия, проходившая в парламенте Грузии. Заседание было прервано после того, как председательствующий на нём российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло главы законодательного органа Грузии.

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